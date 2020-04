Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc valide une arrivée de Pierre Gasly chez Ferrari !

Publié le 23 avril 2020 à 9h35 par T.M.

Avec le possible départ de Sebastian Vettel, Charles Leclerc ne dira pas non à une arrivée de Pierre Gasly chez Ferrari.

Actuellement, le doute entoure la date de la reprise de la Formule 1. De quoi laisser aussi plus de place aux rumeurs concernant l’avenir de certains pilotes. Sebastian Vettel fait notamment partie de ces pilotes arrivant en fin de contrat. Pour l’Allemand, cela n’est donc pas certain que l’aventure chez Ferrari continue. La saison prochaine, Charles Leclerc pourrait alors avoir un nouveau coéquipier au sein de la Scuderia. Alors que plusieurs noms sont évoqués pour venir remplacer Vettel, le Monégasque ne dit pas non à une association avec Pierre Gasly.

« Ce serait cool »