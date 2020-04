Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel aurait refusé une première offre de Ferrari !

Publié le 21 avril 2020 à 12h35 par H.G. mis à jour le 21 avril 2020 à 12h38

En fin de contrat chez Ferrari à l’issue de la saison 2020, Sebastian Vettel aurait repoussé une première offre de prolongation de la part de la Scuderia qui le conduisait à perdre une grande partie de son salaire actuel.

Tandis que la Formule 1 est à l’arrêt sur les pistes en raison de la pandémie de Covid-19, les coulisses de la compétition reine du sport automobile semblent continuer de s’agiter. Plusieurs pilotes arriveront en effet au terme de leur contrat en fin d’année : Lewis Hamilton chez Mercedes, Daniel Ricciardo chez Renault, ou encore Sebastian Vettel chez Ferrari. Les différentes écuries aimeraient donc prolonger les contrats de leurs pilotes, et la Scuderia ne déroge pas à la règle avec son quadruple champion du monde. En dépit du fait qu’il ait été auteur d’une saison 2019 des plus délicates au cours de laquelle il a grandement souffert de la concurrence imposée par Charles Leclerc, l’Allemand de 32 ans figurerait toujours dans les plans de Ferrari, qui aimerait pouvoir compter sur lui lors de la saison 2021. Et si Sebastian Vettel a déjà publiquement fait savoir qu’il était ouvert à l’idée de prolonger son contrat au sein de son écurie, il aurait malgré tout refusé une première proposition de la part de la Scuderia .

Un salaire insuffisant aux yeux de Vettel ?