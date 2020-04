Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Daniel Ricciardo sur son avenir !

Publié le 18 avril 2020 à 19h35 par H.G. mis à jour le 18 avril 2020 à 19h36

En fin de contrat chez Renault au terme de la saison 2020, Daniel Ricciardo a entrouvert la porte à un retour chez Red Bull et a confirmé que les discussions pour sa prolongation au sein de l’écurie française étaient compliquées par la crise actuelle du Covid-19.

Arrivé chez Renault après plusieurs saisons passées chez Red Bull, Daniel Ricciardo n’a pas brillé pour sa première saison au sein de l’écurie française. Et si la saison 2020 aurait pu être l’occasion pour lui de rattraper le coup, le pilote australien voit pour l’heure ses plans remis en question par la crise sanitaire du Covid-19, qui a conduit à un report à une date pour l’heure indéterminée du championnat du monde. En fin de contrat à la fin de l’année chez Renault, Daniel Ricciardo est donc dans le flou au sujet de son avenir. Toutes les possibilités sont ouvertes pour l’Australien, et notamment celle d’un retour chez Red Bull. Le pilote de 30 ans a en effet lui-même qu’il n’écartait pas cette hypothèse, dans un contexte où les discussions pour la prolongation de contrat chez Renault sont paralysées par l’arrêt de la Formule 1 causé par le coronavirus.

« Tout est assez lent voire à l’arrêt pour le moment »