Formule 1

Formule 1 : Renault ouvre la porte à un départ de Ricciardo !

Publié le 14 avril 2020 à 14h35 par D.M.

La crise liée au coronavirus place les écuries dans une situation délicate. Daniel Ricciardo qui touche un gros salaire chez Renault et qui voit son contrat se terminer à la fin de la saison pourrait en faire les frais.

Prévu le 15 mars, le coup d’envoi de la nouvelle saison de Formule 1 a été reporté en raison de la pandémie de coronavirus. Nul ne sait avec certitude la date de reprise, mais ce qui est certain c’est que cette crise sanitaire touche durement les écuries. C’est notamment le cas de Renault qui compte dans ses rangs Daniel Ricciardo, qui touche un salaire de 25M€. Le pilote australien voit d'ailleurs son contrat arriver à son terme à la fin de la saison et ne sait toujours pas s'il sera conservé. Renault pourrait alors décider de l’avenir de Ricciardo sans que le pilote ait disputé la moindre course cette saison. Patron de l’écurie, Cyril Abiteboul s’est exprimé sur ce dossier.

« Il faudra peut-être prendre des décisions sans que la saison n’ait débuté »