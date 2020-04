Formule 1

Formule 1 : Daniel Ricciardo donne des idées pour sauver la saison !

Publié le 12 avril 2020 à 10h35 par A.M.

Alors que la saison de Formule 1 n'a toujours pas débuté, Daniel Ricciardo suggère plusieurs solutions afin d'éviter la suppression de nombreux Grands Prix, à commencer par la possibilité de raccourcir les week-ends de course.

Difficile de savoir quand et comment se déroulera la saison de Formule 1. De nombreux reports ont déjà eu lieu, tandis que les Grands Prix d'Australie et de Monaco sont annulés. Par conséquent, au mieux, la saison comptera 20 rendez-vous et pourrait débuter au Canada le 14 juin. Une date toutefois menacée par la progression du Covid-19 en Amérique du Nord. Par conséquent, c'est bien la saison entière qui est menacée par la crise et actuelle. Mais afin d'éviter une annulation, Daniel Ricciardo propose des solutions comme par exemple passer sur des week-ends de course de trois à deux jours.

«Il faudrait organiser des week-ends sur deux jours et non pas sur trois»