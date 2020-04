Formule 1

Formule 1 : Haas fait une grande demande face au coronavirus !

Publié le 10 avril 2020 à 18h35 par H.G.

Alors que le monde de la Formule 1 est amputé de ses revenus en raison de l’absence de courses due à la pandémie de Covid-19, Guenther Steiner considère que la période de la pause de l’activité des écuries doit être élargie afin de réaliser des économies.

Le coup d’envoi de la saison 2020 de Formule 1 n’a pas pu être donné comme prévu le 15 mars dernier lors du Grand Prix d’Australie en raison de la pandémie de Covid-19. La compétition reine du sport automobile est à l’arrêt, avec la première course de la saison et le Grand Prix de Monaco annulés et sept autres courses reportées. La saison pourrait donc ne débuter que le 28 juin prochain à l’occasion du Grand Prix de France… si la situation sanitaire s’est suffisamment améliorée d’ici là. En attendant, les différentes écuries essayent de réduire leurs pertes, et c’est dans cette perspective que la pause estivale de 14 jours a été décalée à la période actuelle jusqu’à fin avril en plus d’être élargie à 35 jours. Cependant, aux yeux de Guenther Steiner, le patron de Haas, cette durée n’est pas suffisante et doit à nouveau être prolongée afin que les équipes ne perdent pas d’argent inutilement.

« Une nouvelle prolongation de la pause est nécessaire »