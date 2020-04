Formule 1

Formule 1 : Jean Todt n'écarte pas le risque d'une saison blanche !

Publié le 9 avril 2020 à 12h35 par H.G.

Alors que le monde de la Formule 1 est à l’arrêt du fait de la pandémie du Covid-19, Jean Todt n’a pas écarté le risque d’une saison blanche dans la compétition reine du sport automobile. Cependant, le patron de la FIA tient à rester optimiste.

Le coup d’envoi de la saison 2020 de Formule 1 devait être donné le 15 mars dernier à l’occasion du Grand Prix d’Australie. Cependant, la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 en a décidé autrement et a conduit à l’annulation de cette course ainsi que du Grand Prix de Monaco, tandis que sept autres Grands Prix ont été reportés pour l’heure. La saison pourrait donc débuter, au plus tôt, le dimanche 28 juin à l’occasion du Grand Prix de France. Et plus encore, la crise sanitaire fait planer un spectre inquiétant au-dessus de la Formule 1 ces derniers jours : le risque d’une annulation pure et simple de la saison faute de suffisamment de courses, bien que le règlement prévoit que seuls huit Grand Prix soient nécessaires pour décerner le titre de Champion du monde. Et ce risque, le patron de la FIA Jean Todt ne l’écarte pas comme il l’a confié à l’occasion d’un entretien accordé à Canal + , bien qu’il s’efforce pour l'heure de rester optimiste et de relativiser en attendant de voir comment la situation évoluera dans les prochaines semaines.

« Tout est possible »