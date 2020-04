Formule 1

Formule 1 : Ce terrible constat sur la F1 à cause du coronavirus...

Publié le 6 avril 2020 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 6 avril 2020 à 11h36

Le patron de McLaren Zak Brown a tiré la sonnette d’alarme. Selon lui, de nombreuses écuries pourraient disparaître à l’issue de la saison.

La pandémie de coronavirus a de nombreuses conséquences sur le calendrier sportif et notamment sur la Formule 1. Prévu le 15 mars dernier, le Grand Prix d’Australie a été annulé afin d’éviter la propagation du virus. Alors qu’une reprise a été annoncée le 14 juin prochain, la saison pourrait finalement démarrer bien plus tard. Une crise sanitaire qui a également un impact sur les écuries de Formule 1. En difficultés financières, plusieurs équipes pourraient quitter le paddock la saison prochaine à en croire le président de McLaren Zak Brown.

«Je pourrais voir quatre équipes disparaître si ce n’est pas géré correctement»