Formule 1

Formule 1 : Jacques Villeneuve a une solution pour la saison 2020 !

Publié le 3 avril 2020 à 12h35 par A.M.

Alors que la saison de Formule 1 n'a toujours pas débuté, Jacques Villeneuve estime qu'il est préférable de ne pas faire un Championnat juste pour gagner de l'argent.

Comme tous les autres sports, la Formule 1 est très impactée par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Les Grands Prix sont reportés un a un tandis que les rendez-vous en Australie et à Monaco sont d'ores et déjà annulés. Par conséquent, pour le moment la saison devrait débuter le 14 juin au Canada. Toutefois, le Grand Prix de Montréal est également en sursis puisque la pandémie gagne du terrain en Amérique du Nord. Autrement dit, difficile d'y voir clair concernant le calendrier 2020. Mais à l'occasion d'un entretient avec Julien Febreau, journaliste de Canal+ , Jacques Villeneuve fait une proposition.

Villeneuve craint que la F1 reprenne trop vite