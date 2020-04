Formule 1

Formule 1 : La nouvelle sortie étonnante de Lewis Hamilton sur la crise du Coronavirus !

Publié le 2 avril 2020 à 12h35 par A.M.

Très engagé sur le plan écologique, Lewis Hamilton a de nouveau commenté la crise sanitaire qui sévit dans le monde actuellement et espère que l'humanité saura en tirer les bonnes conclusions.

En cette période de crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19, Lewis Hamilton est très loquace sur les réseaux sociaux et ne manque jamais l'occasion de faire passer des messages afin de défendre des causes qui lui tiennent à cœur. Il y a quelques jours, le sextuple Champion du monde de Formule 1 se muait ainsi en défenseur de la cause animale : « Si vous êtes chez vous en confinement, vous pouvez peut-être ressentir un peu de ce que les animaux en captivité vivent au quotidien, leur vie entière s’arrête. À l’avenir, n’allez plus dans les zoos ou les cirques, car c’est ce que notre argent permet de financer . » Et alors que le confinement imposé dans de nombreux pays a permis une baisse de la pollution sur la planète, Lewis Hamilton espère que tout va changer après cette crise et que l'humanité aura pris conscience de cet avertissement.

«Nous pouvons espérer que cette pandémie mondiale nous aide tous à changer pour le meilleur»