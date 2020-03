Formule 1

Formule 1 : Les vérités de Ricciardo sur l’annulation du Grand Prix d’Australie !

Publié le 31 mars 2020 à 13h35 par La rédaction

Le Grand Prix d’Australie qui devait marquer le lancement de la saison 2020 a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus. Le local de l’étape Daniel Ricciardo est revenu sur cette décision.

Le Grand Prix d’Australie devait marquer le grand retour de la Formule 1 et le lancement de la nouvelle saison. Initialement prévue le 15 mars, la course a été annulée afin d’empêcher la propagation du coronavirus. Le 12 mars, quelques jours avant le Grand Prix, McLaren avait décidé de se retirer suite au test positif d’un membre de l’écurie. Alors que la reprise de la Formule 1 est prévue pour le 14 juin au Canada, Daniel Ricciardo est revenu sur l’annulation du Grand Prix d’Australie.

« Nous avons joué définitivement avec le feu »