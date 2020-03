Formule 1

Formule 1 : La grande annonce d’Esteban Ocon sur le Grand Prix de France !

Publié le 29 mars 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Toujours dans l'attente du lancement de cette nouvelle saison, Esteban Ocon explique que la tenue du Grand Prix de France (28 juin) serait une bonne chose.

A l’image de nombreuses épreuves et compétitions, la Formule 1 doit composer avec le coronavirus. Plusieurs Grand Prix ont déjà été annulés ou reportés suite à l’épidémie, alors que la saison pourrait officiellement débuter le dimanche 14 juin au Canada. La course prévue en France (28/06) serait donc menacée, mais sur les ondes de RTL ce dimanche soir, Esteban Ocon, pilote Renault, espère rouler sur le circuit Paul Ricard.

« J’espère que le Grand Prix de France aura lieu le 28 juin. Grosse déception sinon »