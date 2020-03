Formule 1

Formule 1 : Une offre surprenante transmise par Ferrari à Vettel !

Publié le 27 mars 2020 à 23h35 par D.M.

L’écurie Ferrari aurait entamé des discussions avec Sebastian Vettel, sous contrat avec la Scuderia jusqu’à la fin de la saison. L’équipe italienne lui aurait proposé une prolongation d'une année, accompagnée d'une forte baisse de salaire.

« Nous avons entamé les discussions sur un nouveau contrat. Il est important que nous réglions ça rapidement. C’est important pour lui et pour nous d’avoir de la clarté le plus vite possible. Des discussions sont donc en cours, et nous espérons que nous parviendrons rapidement à un accord » déclarait il y a quelques jours le patron de Ferrari Mattia Binotto concernant l’avenir de Sebastian Vettel. Le quadruple champion du monde voit en effet son contrat arriver à son terme à la fin de la saison et le pilote allemand n'est pas certain de continuer avec l'écurie italienne. Alors que les négociations ont débuté, Ferrari aurait transmis une première offre assez surprenante.

Un an de plus pour Vettel ?