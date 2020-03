Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc revient sur sa première saison chez Ferrari !

Publié le 22 mars 2020 à 22h35 par H.G. mis à jour le 22 mars 2020 à 22h45

S’il a connu une première saison faite de hauts et de bas chez Ferrari, Charles Leclerc considère que sa première année au sein de la Scuderia a été une bonne expérience et qu’elle lui a permis de grandir.

Charles Leclerc n’a pas connu une année de tout repos chez Ferrari. Le pilote de 22 ans a en effet eu tendance à commettre des erreurs et s’est surtout une fois accroché en piste avec son propre coéquipier Sebastian Vettel au coeur d’une saison des plus délicates pour l’écurie dirigée par Mattia Binotto, avec de nombreuses erreurs stratégiques commises. Pour autant, au milieu de ces difficultés, Charles Leclerc a connu ses deux premières victoires en Formule 1 en 2019, la première au Grand Prix de Belgique le 1er septembre, puis la deuxième lors du Grand Prix d’Italie sur le fameux circuit de Monza la semaine suivante, le 8 septembre. Ayant terminé l’année en quatrième position du classement des pilotes avant d’être prolongé jusqu’en 2024 par Ferrari, Charles Leclerc a terminé la saison dernière sur une note positive. Et à l’heure de faire le bilan, le natif de Monte-Carlo a confié que sa première année au sein de la Scuderia lui avait permis de grandir, tout en reconnaissant que ses premiers pas avait été délicats pour lui.

« Au début de la saison, j’étais assez intimidé par la taille de l’équipe et son histoire »