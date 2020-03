Formule 1

Formule 1 : Le patron de Ferrari envoie un message à Leclerc et Vettel !

Publié le 20 mars 2020 à 14h35 par La rédaction

L’année 2019 a été marquée par de nombreux conflits entre Leclerc et Vettel, les deux pilotes Ferrari. Le patron de la Scuderia pense que l'intersaison a permis de changer les choses.

L’arrivée l’année dernière de Charles Leclerc a provoqué certaines tensions avec son coéquipier Sebastian Vettel. Le Monégasque a parfois battu le quadruple champion du monde, ce qui a frustré l’Allemand. La nouvelle saison pourrait marquer un changement au sein de Ferrari, c’est en tout cas ce que pense Mattia Binotto le patron de l’écurie.

L’année 2020 démarre sur de nouvelles bases ?