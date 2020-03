Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel annonce la couleur pour cette nouvelle saison !

Publié le 18 mars 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Interrogé sur ses objectifs chez Ferrari, Sebastian Vettel triompher avec la Scuderia cette saison.

Les pilotes attendent toujours le lancement de nouveau Championnat du monde de Formule 1. Après l’annulation du Grand Prix d’Australie dimanche dernier, à cause du coronavirus, ceux programmés au Bahrein, au Vietnam et en Chine sont reportés à une date ultérieure. Sebastian Vettel patiente donc avant de reprendre le volant, et dans une interview à Motorsport ce mercredi, le pilote de la Scuderia Ferrari envoie un message fort sur ses ambitions avec l’écurie italienne.

« Mon objectif est de gagner avec Ferrari »