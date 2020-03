Formule 1

Formule 1 : La grande annonce de Sebastian Vettel sur son avenir !

Publié le 18 mars 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Interrogé sur la suite de sa carrière en F1, Sebastian Vettel explique qu’il n’imagine pas continuer dans la discipline-reine de l’automobile pendant encore dix ans.

À quelques mois de ses 33 printemps (3 juillet), Sebastian Vettel peut légitimement se poser des questions sur son avenir en Formule 1. Le pilote Ferrari sera en fin de contrat avec la Scuderia à la fin de cette année, et si Vettel venait à quitter les paddocks ? Le quadruple Champion du monde en dit plus sur son avenir lors d’un entretien à Motorsport ce mercredi.

« Je ne veux pas rester en Formule 1 pour encore dix ans. J'ai quelques idées, mais je n'ai pas encore décidé »