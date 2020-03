Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel lâche un premier indice sur son avenir !

Publié le 17 mars 2020 à 17h35 par A.M.

Alors que son contrat prend fin à l'issue de la saison 2020, Sebastian Vettel ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Mais une chose est sûre, il veut continuer à se battre en tête de course.

Dans les prochaines semaines, de nombreux pilotes vont se retrouver dans le flou pour leur avenir. Et non des moindres. En effet, c'est le cas Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ou encore Daniel Ricciardo et Sebastian Vettel dont le contrat prend fin cette année. Le quadruple Champion du monde se retrouve d'ailleurs dans une situation délicate chez Ferrari qui a déjà blindé Charles Leclerc. Le Monégasque semble clairement être le pilote sur lequel compte s'appuyer la Scuderia à l'avenir. Une situation qui jette forcément un froid sur l'avenir de Sebastian Vettel dont la position chez Ferrari semble en danger. Malgré tout, l'ancien pilote Red Bull reste ambitieux pour son avenir.

Pas de retour en milieu de peloton