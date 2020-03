Formule 1

Formule 1 : Ecclestone évoque la saison compliquée de Vettel !

Sebastian Vettel a vécu une saison dans l’ombre de Charles Leclerc. Ancien patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone est revenu sur l’année compliquée du pilote allemand.

Sebastian Vettel a souffert de la comparaison avec son coéquipier chez Ferrari, Charles Leclerc. Pour sa première saison au sein de l’écurie italienne, le Monégasque a brillé et a remporté ses premières courses. À titre comparatif, Sebastian Vettel n’a remporté qu’un seul Grand Prix à Singapour. Le quadruple champion du monde aurait pu rajouter le GP du Canada à son palmarès, mais le pilote Ferrari a écopé d’une pénalité de cinq secondes laissant la victoire à Lewis Hamilton. Un épisode qui a compté selon Bernie Ecclestone ancien patron de la Formule 1.

« Il pensait que Ferrari allait le soutenir davantage »