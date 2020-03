Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel laisse planer le doute pour son avenir !

Publié le 12 mars 2020 à 17h35 par A.M.

Invité à commenter son avenir, alors que son contrat chez Ferrari prend fin à l'issue de la saison, Sebastian Vettel laisse placer le doute concernant son futur.

Cette saison, l'avenir de nombreux pilotes sera débattu. En effet, alors que la Formule 1 va connaître de grands changements en 2021, rares sont ceux qui possèdent un contrat au-delà de 2020. Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari) et Esteban Ocon (Renault) font parties des pilotes possédant un baquet pour la saison prochaine, mais des stars du paddock comme Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo ou encore Sebastian Vettel sont dans l'expectative. Et l'Allemand a d'ailleurs évoqué son avenir chez Ferrari.

«J’aime toujours piloter»