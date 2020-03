Formule 1

Formule 1 : Leclerc rassure Ferrari pour ses tensions avec Vettel !

Publié le 11 mars 2020 à 10h35 par La rédaction

Après une première saison durant laquelle sa cohabitation avec Sebastian Vettel a fait des étincelles, Charles Leclerc assure que désormais que tout est réglé.

Après une cohabitation très sereine avec Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel a vu arriver un jeune aux dents longues, à savoir Charles Leclerc. Et le Monégasque a rapidement montrer qu'il ne se laisserait pas faire en piste malgré le statut de son prestigieux coéquipier. Résultat, Ferrari a commencé par donner des consignes favorisant l'Allemand avant de laisser ses pilotes se battre en piste en fin de saison avec un point d'orgue un accrochage au Brésil. Par conséquent, à l'aube d'une nouvelle saison, les inquiétudes planent au sujet de l'entente entre Charles Leclerc et Sebastian Vettel. Mais le Monégasque se montre rassurant.

«Je pense qu’on a grandi»