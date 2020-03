Formule 1

Formule 1 : Le message fort d’Esteban Ocon sur Lewis Hamilton !

Publié le 10 mars 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Interrogé sur Lewis Hamilton, Esteban Ocon, désormais chez Renault, admet que le Britannique l’a aidé lors de son passage au sein de Mercedes.

Après une saison blanche chez Mercedes, en tant que troisième pilote, Esteban Ocon a enfin retrouvé un baquet. Le Tricolore s’est récemment engagé avec Renault, pour un contrat longue durée, et les regards seront donc tournés sur ses performances lors du Championnat du monde de Formule 1. Le natif d’Évreux (23 ans) a donc quitté les Flèches d’Argent afin de prendre son envol, mais Ocon explique que Lewis Hamilton, son ex-coéquipier, a été d’une aide importante l'an passé.

« Lewis Hamilton a été un bon professeur »