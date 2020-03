Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon annonce la couleur pour son grand retour !

Publié le 10 mars 2020 à 17h35 par A.M.

Arrivé chez Renault cette saison, Esteban Ocon va retrouver les sensations d'une course de F1 ce week-end à Melbourne après une année en tant que pilote de réserve chez Mercedes. Et il a hâte.

Un an après, il est de retour. Écarté par Force India après une saison 2018 durant laquelle il se sera accroché à plusieurs reprises avec son coéquipier Sergio Pérez, Esteban Ocon n'avait pas trouvé de baquet pour 2019. Par conséquent, le Français, dont les intérêts sont gérés par Toto Wolff, a vécu une année de transition en tant que pilote de réserve chez Mercedes. Mais l'attente d'un retour va prendre fin puisque Esteban Ocon est a rejoint l'écurie Renault où il fera équipe avec Daniel Ricciardo. Et il a déjà hâte de retrouver les circuits.

«Je suis prêt, gonflé à bloc et il me tarde d’être à Melbourne»