Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon lève le voile sur ses ambitions avec Renault !

Publié le 8 mars 2020 à 18h35 par H.G.

Nouveau pilote de Renault après avoir passé une année en tant que troisième pilote chez Mercedes, Esteban Ocon a confié qu’il espérait voir sa nouvelle écurie récupérer sa quatrième place au classement des constructeurs cette saison, avant de viser plus haut à l’avenir.

Alors que le coup d’envoi de la saison 2020 de Formule 1 sera donné dans une semaine à l’occasion du Grand Prix d’Australie, l’événement sera l’occasion pour Esteban Ocon de disputer sa première course avec Renault. Après une saison en tant que troisième pilote chez Mercedes, le Français a retrouvé un baquet cette saison en signant un contrat de deux ans pour remplacer Nico Hülkenberg en tant que coéquipier de Daniel Ricciardo. Pour son grand retour dans la compétition reine du sport automobile, le pilote de 23 ans sera attendu au tournant au volant de sa Renault. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Esteban Ocon ne manque pas d’ambition. En effet, il n’a pas caché qu’il espérait aider son écurie à retrouver dès cette saison sa quatrième place au classement des constructeurs, avant de viser le podium lors de la saison 2021 et le nouveau règlement qui sera instauré.

« On va beaucoup travailler pour grimper rapidement dans la hiérarchie »