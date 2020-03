Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas se méfier de Red Bull et Ferrari !

Publié le 7 mars 2020 à 16h35 par A.M.

A l'issue des essais hivernaux à Barcelone, Valtteri Bottas dresse un bilan plutôt positif par rapport à la saison dernière, mais reste méfiant face aux Ferrari et aux Red Bull.

Il y a tout juste un an, Ferrari dominait assez largement les essais hivernaux à Barcelone. Et pourtant, arrivés à Melbourne, les Italiens ont finalement été dominés par Mercedes. Par conséquent, cette saison, malgré la domination de Mercedes lors des six jours des essais en Catalogne, Valtteri Bottas refuse de crier victoire. S'il affiche sa confiance, il se méfie toujours de Ferrari et Red Bull.

Bottas confiant, mais...