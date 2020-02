Formule 1

Formule 1 : Bottas fait une nouvelle grosse annonce sur son avenir

Publié le 26 février 2020 à 14h35 par La rédaction

En fin de contrat à l’issue de la saison, Valtteri Bottas devra montrer à Mercedes qu'il mérite une prolongation. De son côté, le Finlandais souhaite que cette situation trouve un dénouement assez rapidement.

Valtteri Bottas jouera, comme beaucoup de pilotes, son avenir lors de cette saison 2020 de Formule 1. En effet, le Finlandais est en fin de contrat cette saison et attend un signe de la part de Mercedes, alors que l’écurie n’aurait pas pris de décision pour l’instant. Récemment, le numéro deux de Mercedes s’est prononcé sur sa situation et espère qu’elle trouvera un dénouement plus tôt que cela a pu être le cas auparavant dans ce genre de situation.

« Il est mieux de prendre une décision au plus tôt »