Formule 1

Formule 1 : Verstappen dévoile une grosse crainte pour cette saison !

Publié le 23 février 2020 à 13h35 par La rédaction

Alors que la saison de Formule 1 reprendra dans moins d’un mois, les essais hivernaux se déroulent actuellement en Catalogne. Et Max Verstappen y a dévoilé sa grosse inquiétude pour la saison à venir.

Max Verstappen est actuellement en Espagne pour les traditionnels essais hivernaux. L’occasion pour le pilote de Red Bull de donner ses premières impressions sur son monoplace. Mais Max Verstappen a également abordé le soucis du dépassement. À ce jour, les voitures de F1 perdent trop d’appuis lorsqu’elles se situent derrière un concurrent, rendant donc les dépassements délicats. Mais cela pourrait être réglé par le prochain règlement, qui entrera en vigueur en 2021.

« Je crains toutefois les difficultés de dépassement »