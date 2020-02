Formule 1

Formule 1 : L’annonce fracassante de Romain Grosjean sur son avenir !

Publié le 21 février 2020 à 13h35 par T.M.

Alors que Romain Grosjean est reparti au volant d’une Haas pour cette saison 2020, le pilote français a fait une terrible annonce sur son avenir.

Plus que quelques jours avant le début de la nouvelle saison de Formule 1. Après un dernier exercice compliqué, Romain Grosjean espère bien relever cette saison avec Haas. Une saison qui pourrait bien être la dernière pour le pilote Français. A 33 ans, il pourrait même ne pas aller jusqu’au bout. En effet, dans des propos rapportés par NextGen Auto , Grosjean a jeté un énorme froid sur son avenir chez Haas et en Formule 1.

« Je pourrai en terminer avec la F1… »