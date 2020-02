Formule 1

Formule 1 : Les vérités de Lewis Hamilton sur son avenir !

Publié le 20 février 2020 à 23h35 par La rédaction

Alors que les premiers essais hivernaux se déroulent actuellement, Lewis Hamilton s’est prononcé sur son avenir. Le Britannique a admis ne pas avoir discuté encore avec Mercedes concernant une possible prolongation.

Les essais hivernaux ont débuté ce jeudi à Barcelone. Et Lewis Hamilton s’est montré le plus rapide au volant de sa Mercedes. Pourtant, le sextuple champion du monde n’est pas certain de rester au sein de l’écurie allemande. Son contrat arrive à son terme à la fin de la saison et Lewis Hamilton n’a toujours pas prolongé son contrat avec Mercedes. Interrogé sur son avenir, le Britannique a indiqué que le moment n’était pas propice à la négociation.

« Nous nous tenons au courant de notre réflexion »