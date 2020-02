Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon règle ses compte avec Pérez et encense Ricciardo...

Publié le 19 février 2020 à 16h35 par La rédaction

Coéquipier de Sergio Pérez entre 2017 et 2019 et de Daniel Ricciardo aujourd’hui, Esteban Ocon a envoyé une petite pique à l’encontre du Mexicain.

Le parcours d’Esteban Ocon en Formule 1 n’a pas été un long fleuve tranquille. Coéquipier de Sergio Pérez entre 2017 et 2019, le pilote de Renault n’a jamais caché ses différends avec le Mexicain au long des 3 années passées ensemble. Désormais loin de l’écurie Force India, Esteban Ocon a réglé ses comptes avec Sergio Pérez et en a profité pour faire un petit clin d’œil à son coéquipier actuel, Daniel Ricciardo.

« L’entente est clairement meilleure avec Daniel qu’avec "Checo" »