Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon revient sur son expérience chez Mercedes

Publié le 14 février 2020 à 9h35 par T.M.

Esteban Ocon a donc quitté Mercedes pour désormais piloter chez Renault. Une expérience qui a énormément apporté au Français.

A 23 ans, Esteban Ocon démarre un nouveau chapitre dans sa carrière. En effet, désormais, c’est au volant d’une Renault que l’on verra le Français. Il a aura ainsi l’occasion de monter à nouveau toute l’étendue de son talent, lui qui a passé la saison dernière en tant que 3ème pilote chez Mercedes. Malgré ce statut, Ocon aura énormément appris dans l’ombre de Lewis Hamilton et Valterri Bottas. Et il compte bien se servir de ses connaissances avec Renault.

« Ça m’a vraiment aidé »