Formule 1

Formule 1 : Daniel Ricciardo sur le départ ? Il répond !

Publié le 13 février 2020 à 20h35 par La rédaction

Daniel Ricciardo s’est prononcé sur son avenir. Le pilote australien dont le contrat se termine à la fin de la saison compte briller avec Renault avant de penser à la suite.

Après plusieurs années passées au sein de l’écurie Red Bull, Daniel Ricciardo a décidé de rejoindre Renault en 2019. Et pour sa première saison au sein de l’écurie française, le pilote australien n’a pas spécialement brillé. Daniel Ricciardo a terminé à la 9ème place au classement des pilotes et n’a remporté aucune course cette année. Sous contrat avec Renault jusqu’à la fin de la saison, son avenir demeure incertain. Interrogé sur son futur, Daniel Ricciardo souhaite se concentrer pour l'instant sur son aventure au sein de l'écurie française avant de penser à la suite de sa carrière.

« Je n’ai pas commencé à penser à d’autres scénarios, à penser à être ailleurs »