Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel ne s’inquiète pas pour son avenir !

Publié le 13 février 2020 à 11h35 par T.M.

Si Charles Leclerc a prolongé avec Ferrari, Sebastian Vettel est lui dans sa dernière année de contrat. Une situation qui ne déstabilise toutefois pas l’Allemand.

Plus que quelques jours avant le retour de la Formule 1. Et pour cette saison 2020, les changements ne sont pas si nombreux que cela sur la grille de départ. Après une dernière année compliquée, Ferrari a décidé de repartir avec Sebastian Vettel et Charles Leclerc, qui a dernièrement prolongé jusqu’en 2024. De son côté, l’Allemand va devoir relever la tête après de grosses déceptions en 2019. Et au volant de sa Ferrari, Vettel ne veut en aucun cas penser à son avenir, bien qu’il soit dans sa dernière année de contrat.

« Il y aura assez de temps pour ça »