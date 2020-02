Formule 1

Formule 1 : La prédiction d’Alain Prost sur Verstappen, Leclerc et Hamilton !

Publié le 11 février 2020 à 13h35 par La rédaction

Alors que la nouvelle génération de pilote a commencé à joueur les premiers rôles en Formule 1, Alain Prost a fait une prédiction les concernant pour la saison à venir.

Respectivement 3ème et 4ème de la dernière saison de Formule 1, Max Verstappen (22 ans) et Charles Leclerc (22 ans) devraient être amenés à viser encore plus haut cette saison. À savoir le titre de Formule 1 que Lewis Hamilton remettra en jeu. Pour l’ancien champion du monde Alain Prost, les deux seuls pilotes susceptibles de mettre en danger l'Anglais de Mercedes sont bien Max Verstappen et Charles Leclerc.

« Les deux plus dangereux pour Hamilton ce seront eux »