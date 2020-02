Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff fait le point pour l’avenir de Lewis Hamilton

Publié le 5 février 2020 à 14h35 par T.M.

Alors que la prolongation de Lewis Hamilton est au cœur des débats, Toto Wolff s’est confié sur l’avenir du pilote Mercedes.

Déjà sextuple champion du monde, Lewis Hamilton ira chercher cette année un septième titre au volant de sa Mercedes. Et cela pourrait aussi être sa dernière saison au volant d’une Flèche d’Argent, lui qui est dans sa dernière année de contrat. Toutefois, l’avenir de Lewis Hamilton pourrait aussi continuer chez Mercedes puisque certains ont évoqué une possible prolongation de contrat. De quoi faire réagir Toto Wolff.

« Nous avons décidé de nous laisser tranquilles en décembre et janvier »