Formule 1

Formule 1 : Verstappen prévient Hamilton pour la saison 2020 !

Publié le 4 février 2020 à 18h35 par La rédaction

3ème au classement général en 2019, Max Verstappen entend bien rivaliser avec le sextuple champion du monde, Lewis Hamilton.

Max Verstappen possède d’immenses ambitions. Le prometteur néerlandais (22 ans) ne compte pas laisser Lewis Hamilton remporter son septième championnat de Formule 1, égalisant cette année. Max Verstappen, qui a récemment prolongé avec Red Bull jusqu’en 2023 semble prêt à soulever des montagnes. Peut-être est-ce la présentation du nouveau monoplace de Red Bull, qui aura lieu la semaine prochaine, qui met Max Verstappen dans un tel état de confiance ?

« Nous voulons vraiment lancer un défi à Mercedes en particulier »