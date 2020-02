Formule 1

Formule 1 : La grande annonce de Romain Grosjean sur son avenir !

Publié le 2 février 2020 à 18h35 par J.-G.D.

Sous contrat avec Haas jusqu’au terme de la saison, Romain Grosjean n'a aucune envie de quitter la Formule 1.

2019 est à vite oublier pour Romain Grosjean. Le Français n’est entré dans les points qu’à trois reprises. Un bilan de huit unités au total, loin des attentes de Haas. Malgré une année plus que compliquée, l’écurie américaine a confirmé le Français pour cette nouvelle saison. Le natif de Genève devra montrer un tout autre visage, lui qui sera en fin de contrat en novembre prochain. Et dans une longue interview pour Motorsport , Grosjean n'échappe pas à la question sur son avenir en F1.

« Je n'ai pas envie de quitter la Formule 1 »