Formule 1

Formule 1 : Le mea culpa de Fernando Alonso !

Publié le 1 février 2020 à 10h35 par A.M. mis à jour le 1 février 2020 à 10h37

Il y a quelques années, Fernando Alonso n’avait pas manqué de critiquer de manière très claire le moteur Honda de sa McLaren. Mais aujourd’hui il reconnaît qu’il n’aurait pas dû dire ça.

Entre 2015 et 2017, la collaboration entre Honda et McLaren n’a pas porté ses fruits. Il faut dire que le moteur japonais était très loin de répondre aux attentes. Une situation qui a passablement agacé Fernando Alonso, frustré de ne pas pouvoir se battre en course. Lors du Grand Prix du Japon en 2015, sur les terres de Honda, le double Champion du monde avait ainsi exprimé sa colère en pleine course annonçant dans sa radio que sa McLaren était propulsée par « un moteur de GP2 ». Une humiliation pour Honda, critiqué à domicile. Quasiment quatre ans plus tard, Fernando Alonso affiche quelques regrets.

«Peut-être que je n’aurais pas dû dire ça»