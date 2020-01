Formule 1

Formule 1 : Cette sortie sur la situation de Vettel et Leclerc chez Ferrari !

Publié le 25 janvier 2020 à 23h35 par La rédaction

Lors de la saison 2019, Sebastian Vettel a vu son statut de numéro 1 rétrogradé. Un choix logique pour l’ancien patron de l’écurie, Cesare Fiorio.

La saison 2019 a été riche en enseignements. Elle aura vu, entre autres, Charles Leclerc marquer la Formule 1 de son empreinte et logiquement passer devant son coéquipier Sebastian Vettel au sein de l'écurie Ferrari. L’Allemand n’a d’ailleurs pas été prolongé, au contraire de Leclerc. Sebastian Vettel sera donc en fin de contrat à l’issue de la saison 2020. Pour Cesare Fiorio, ancien dirigeant de l’écurie Ferrari, la gestion du cas Vettel a bien été maitrisé par l’actuel patron de Ferrari Mattia Binotto.

« Vettel a fait un nombre exagéré d'erreurs en 2019 »