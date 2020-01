Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon envoie un message très fort à Daniel Ricciardo !

Publié le 24 janvier 2020 à 18h35 par A.M.

Nouveau pilote Renault, Esteban Ocon se réjouit de faire équipe avec Daniel Ricciardo qu'il considère comme l'un des meilleurs pilotes du monde.

Après une saison de transition dans le rôle de troisième pilote chez Mercedes, Esteban Ocon a retrouvé un baquet à temps plein. En effet, le pilote français a été choisi par Renault pour remplacer Nico Hülkenberg la saison prochaine. Un tricolore pilotera donc au volant de l'écurie française aux côtés d'un certain Daniel Ricciardo qui connaîtra sa deuxième saison chez Renault. Et Esteban Ocon semble ravi de se frotter à l'ancien pilote Red Bull.

«Ce sera super de faire équipe avec lui»