Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon espère revenir chez Mercedes !

Publié le 21 janvier 2020 à 12h35 par A.M.

Après une saison en tant que troisième pilote de Mercedes, Esteban Ocon a retrouvé une place de titulaire chez Renault. Le Français tient d’ailleurs à remercier Toto Wolff.

« L’argument qui a fait pencher la balance pour moi a été qu’en mettant Ocon contre Hamilton, qui est avec Mercedes depuis sept ans et au sommet de sa carrière, ce n’était pas bon pour lui, surtout après une année sans piloter . » Il y a quelques jours, Toto Wolff justifiait le choix de Mercedes de privilégier Valtteri Bottas à Esteban Ocon, qui sera finalement aux côtés de Daniel Ricciardo chez Renault. Et le pilote français n’affiche aucun remords envers Mercedes. Au contraire, il est même reconnaissant.

«Je suis sûr que nous nous reverrons»