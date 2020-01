Formule 1

Formule 1 : L’avenir de Lewis Hamilton totalement bouché par… Charles Leclerc ?

En fin d’année dernière, la rumeur d’une arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari a pris de l’ampleur. Mais Stefano Domenicali n’y croit pas. Et pour cause, l’avenir de la Scuderia se nomme Charles Leclerc.

Il y a quelques semaines la Gazzetta dello Sport lâchait une petite bombe sur l’avenir de Lewis Hamilton. Le média italien assurait effectivement que des contacts sérieux avaient été lancés entre Ferrari et le sextuple Champion du monde de Formule 1 dont le contrat chez Mercedes prend fin en 2020. Le Britannique débarquerait pour succéder à Sebastian Vettel dont le bail arrive également à échéance à l’issue de la saison. Toutefois, entre-temps Ferrari a blindé Charles Leclerc, lié à l’écurie italienne jusqu’en 2024. Par conséquent, le Monégasque semble bel et bien avoir été choisi pour représenter l’avenir de Ferrari. Et selon Stefano Domenicali, cette situation bouche clairement l’horizon de Lewis Hamilton chez Ferrari.

«J’ai l’impression que Ferrari concentre tout sur Charles Leclerc»