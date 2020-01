Formule 1

Formule 1 : Lauda, Schumacher… Ferrari reçoit un précieux conseil pour Leclerc et Vettel !

Publié le 11 janvier 2020 à 17h35 par A.M.

Alors que Ferrari a connu une saison mouvementée notamment concernant la lutte entre Charles Leclerc et Sebastian Vettel, Luca di Montezemolo conseille de désigner un leader.

Arrivé cette saison chez Ferrari, Charles Leclerc a bouleversé la hiérarchie en devenant une véritable menace pour Sebastian Vettel. Le Monégasque a d’ailleurs devancé le quadruple Champion du monde au classement général grâce à deux victoires et sept poles positions. Ferrari a d’ailleurs eu dû mal à gérer la nouvelle rivalité entre ses deux pilotes comme en témoigne l’accrochage au Brésil, alors que la Scuderia avait décidé d’arrêter les consignes. Et pour Luca di Montezemolo, Ferrari doit trancher et désigner un leader comme ce fût le cas avec Niki Lauda et Michael Schumacher.

«En général, on a besoin de clarifier les choses»