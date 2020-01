Formule 1

Formule 1 : Ce témoignage très fort sur Charles Leclerc !

Publié le 10 janvier 2020 à 13h35 par A.M.

Alors qu’il a lancé Charles Leclerc en Formule 1, Frédéric Vasseur n’a pas manqué d’encenser le Monégasque qui vient de réaliser une très belle saison avec Ferrari.

Pour sa première saison chez Ferrari, Charles Leclerc a particulièrement impressionné. Auteur de deux victoires, à Spa-Francorchamps et surtout à Monza devant des Tifosi qui attendaient ça depuis dix ans, le Monégasque est également le pilote qui a décroché le plus de poles positions, à savoir sept. Des performances qui ont déjà convaincu Ferrari de blinder son jeune pilote qui a prolongé jusqu’en 2024 tandis que Sebastian Vettel attend toujours un signe alors que son contrat prend en fin à l’issue de l’année. Une réussite qui enchante Frédéric Vasseur qui a dirigé Charles Leclerc chez ART, en GP3, en 2016 et en 2018 chez Sauber en F1.

«Il le mérite à 200%»