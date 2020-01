Formule 1

Formule 1 : Ricciardo fait une annonce pour son avenir !

Publié le 8 janvier 2020 à 12h35 par A.M.

Sous contrat jusqu’en 2020 avec Renault, Daniel Ricciardo assure n’avoir toujours pas entamé les négociations pour sa prolongation.

À l’image de nombreux pilotes, Daniel Ricciardo voit son contrat arriver à échéance en fin d’année prochaine. En réalité, ils ne sont que quatre à connaître leur écurie pour 2021 : Esteban Ocon (Renault), Nicholas Latifi (Williams), Charles Leclerc (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull). Par conséquent, de nombreux changements sont attendus sur la grille en 2021, et Daniel Ricciardo avoue qu’il n’a pas encore discuté avec Renault au sujet d’une prolongation de son contrat.

«Nous n’avons pas encore eu de discussion au-delà de 2020»