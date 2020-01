Formule 1

Formule 1 : L'énorme aveu de Mercedes sur le départ d'Esteban Ocon !

Publié le 1 janvier 2020 à 18h35 par A.M.

Troisième pilote de Mercedes la saison dernière, Esteban Ocon a signé chez Renault pour 2020 où il fera équipe avec Daniel Ricciardo. Toto Wolff a justifié ce choix.

Malgré des résultats en dents de scie, Valtteri Bottas a été confirmé pour 2020 chez Mercedes aux côtés de Lewis Hamilton. Et pourtant, l'écurie allemande avait à disposition un autre pilote : Esteban Ocon. Troisième pilote de Mercedes la saison dernière, le Français, dont les intérêts sont gérés par Toto Wolff, qui est également le patron de l'écurie championne du monde, a finalement rejoint Renault où il fera équipe avec Daniel Ricciardo. Interrogé sur ce choix, Toto Wolff a expliqué qu'il ne voulait pas risquer la carrière d'Esteban Ocon en le mettant en confrontation avec Lewis Hamilton.

«Je ne veux pas qu’il risque tout pour gagner contre Lewis»