Formule 1

Formule 1 : Vettel envoie un message fort pour 2020 !

Publié le 30 décembre 2019 à 22h35 par La rédaction

Sebastian Vettel est revenu sur les critiques dont il fait l’objet et a fait part de son objectif pour les saisons à venir, à savoir remporter un titre avec Ferrari.

En 2015, Sebastian Vettel donnait une nouvelle trajectoire à sa carrière. Auréolé de quatre titres de champion du monde de Formule 1 avec l’écurie Red Bull, le pilote allemand prenait la décision de rejoindre Ferrari. Un pari qui ne s’est pas avéré payant puisque Sebastian Vettel n’a toujours pas été sacré au sein de l'écurie italienne. Et la saison qui vient de s’écouler n’a pas été à la hauteur des attentes puisque le pilote de la Scuderia a terminé à la 5ème place au classement des pilotes, juste derrière son coéquipier Charles Leclerc. Alors que des critiques commencent à pleuvoir, Sébastian Vettel a annoncé la couleur pour 2020.

« Je veux réaliser quelque chose avec Ferrari »