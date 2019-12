Formule 1

Formule 1 : L'incroyable anecdote de Lewis Hamilton sur Niki Lauda !

Publié le 30 décembre 2019 à 16h35 par La rédaction

Véritable légende de la Formule 1, Niki Lauda continue d'inspirer Lewis Hamilton, qui relit parfois les messages qu'ils se sont échangés.

Même après son décès en mai dernier, la légende Niki Lauda continue d'inspirer les plus grands. Celui qui avait été trois fois champion du monde et qui était le président non exécutif (d'honneur) de Mercedes échangeait parfois avec Lewis Hamilton. Et ce dernier a récemment dévoilé que ses discussion avec Niki Lauda lui manquaient et qu'il relisait parfois les messages qu'ils se sont s'échangés, dans des propos rapportés par Motorsport . com .

« Je ne pense pas que l'équipe aurait connu le succès sans son soutien »