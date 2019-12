Formule 1

Formule 1 : Hamilton pense que Bottas a profité de ses secrets de course !

Publié le 27 décembre 2019 à 11h35 par La rédaction

L'ingénieur de Mercedes Riccardo Musconi est passé de l'équipe s'occupant de Lewis Hamilton à celle de Valterri Bottas. L'occasion de donner quelques secrets de courses au numéro 2 de Mercedes, selon Lewis Hamilton.

Respectivement 1er et 2ème du classement général en 2019, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont réalisé la saison rêvée pour leur écurie, Mercedes. Et si Bottas a pu remonter à la deuxième place du classement général cette année et asseoir la domination de Mercedes, il le doit peut-être indirectement à Lewis Hamilton. Selon ce dernier, le passage d'un de ses ingénieurs vers l'équipe s'occupant de Bottas aurait permis de livrer quelques secrets au Finlandais.

Pour Hamilton, Bottas aurait profité des conseils de son ancien ingénieur