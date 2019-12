Formule 1

Formule 1 : Jean Todt ne s'inquiète pas de la future retraite de Lewis Hamilton !

Publié le 21 décembre 2019 à 18h35 par H.G.

Alors qu’il fêtera ses 35 ans le 7 janvier prochain, Lewis Hamilton se rapproche doucement de la retraite. Un événement qui n’effraie pas Jean Todt, celui-ci considérant que la jeune génération saura prendre la suite du pilote britannique.

Lewis Hamilton a une nouvelle fois dominé le monde de la Formule 1 en 2019. Le pilote de Mercedes s’est adjugé son sixième titre de champion du monde en n’ayant jamais été inquiété par la concurrence de Ferrari. Le Britannique n’est désormais plus qu’à une seule unité du record de sept championnats du monde remportés de Michael Schumacher et partira de nouveau comme le grand favori de la saison 2020 pour réussir à égaler cet exploit. Toutefois, à bientôt 35 ans, Lewis Hamilton se rapproche peu à peu du jour où il se retirera de la compétition reine du sport automobile. Et si ce jour est redouté par ses fans et une bonne partie des amoureux de la Formule 1, cette perspective n’inquiète pas Jean Todt, le président de la Fédération internationale de l’automobile. En effet, ce dernier considère que la nouvelle génération sera en mesure de reprendre le flambeau de Lewis Hamilton pour que la compétition conserve son intérêt.

« Lewis s’en ira et d’autres talents viendront »